МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Разлив нефти под Новороссийском не повлиял на отгрузки и прокачку по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), все отгрузки идут по графику, сообщили в пресс-службе консорциума. Уголовное дело возбуждено после разлива нефти под Новороссийском

Разлив нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства (ВПУ), принадлежащего КТК. Разлив был локализован к вечеру того же дня.

"Ситуация на морском терминале в Южной Озереевке на 11 августа 2021 года остается штатной. Погрузка танкеров ведется в соответствии с графиком. Инцидент на прокачку нефти по системе КТК либо ее отгрузку не повлиял. Погрузка останавливалась лишь на время устранения последствий аварии", — говорится в сообщении компании.

По данным КТК, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объём — порядка 12 кубометров. Однако позднее спутниковые снимки Института космических исследований РАН показали, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. В связи с этим министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК Николаем Горбанем ранее в среду обозначил необходимость проверки информации об объёме разлива.