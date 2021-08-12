МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году и теперь ожидает его роста на 5,3 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году — на 3,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в августовском докладе агентства. МЭА проанализировало нефтедобычу в мире

Снижение показателя связано, прежде всего, с пересмотром данных за 2020 год. Так, в июльском докладе прошлогодний спрос на нефть в мире оценивался в 91,1 миллиона баррелей в сутки, а в новом — в 90,8 миллиона. Таким образом, показатель был снижен на 0,3 миллиона баррелей в сутки.

При этом МЭА понизило и прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году. Ранее он ожидался на уровне 5,4 миллиона баррелей в сутки. Однако в 2022 году рост спроса теперь ожидается выше, чем ранее — на 3,2 миллиона баррелей в сутки против предыдущего прогноза в 3 миллиона.

"Спрос на нефть в мире, как ожидается теперь, вырастет в среднем на 5,3 миллиона баррелей в сутки в 2021 году, до 96,2 миллиона баррелей в сутки, и еще на 3,2 миллиона баррелей в сутки в 2022 году", — пишет МЭА.

Агентство отмечает, что вспышка штамма коронавируса "дельта" привела к тому, что спрос на нефть в мире в июле снизился на 120 тысяч баррелей в сутки после роста в июне на 3,8 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении. "Прогноз на остаток года также был понижен из-за ухудшения ситуации с пандемией и пересмотра исторических данных", — поясняет МЭА.