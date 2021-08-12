МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти стран ОПЕК в июле выросла на 720 тысяч баррелей в сутки к июню, до 26,68 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА понизило прогноз-2021 по мировому спросу на нефть

"Добыча нефти в странах ОПЕК в июле выросла на 720 тысяч баррелей в сутки, до 26,68 миллиона баррелей в сутки, причем три четверти прироста пришлось на Саудовскую Аравию", — говорится в докладе о ситуации в июле.

В июле, также уточняется в докладе, Саудовская Аравия добывала 9,46 миллиона баррелей в сутки, что на 540 тысяч баррелей в сутки больше, чем в июне. Этот показатель является наиболее высоким с апреля 2020 года и чуть меньше июльской квоты на добычу.

При этом МЭА пересмотрело результаты июня — в прошлом докладе агентство оценивало добычу ОПЕК в этом месяце в 25,93 миллиона баррелей в сутки, новая оценка — 25,96 миллиона баррелей в сутки.

Альянс ОПЕК+ в июле вновь перевыполнил свое соглашение по ограничению добычи нефти, достигнув показателя в 110%, при этом Россия слегка ухудшила соблюдение обязательств — до 95%, говорится в докладе.

"Общее соблюдение соглашения осталось высоким, на уровне 110%, поскольку страны Ближнего Востока добывали нефть слегка ниже целевых уровней, а Нигерия, Ангола и Малайзия, борясь со снижением производственных мощностей, испытывали трудности в достижении своих целевых уровней", — сообщается в докладе. Только страны ОПЕК соблюдали соглашение на 116%, а вне ОПЕК — на 99%.

В целом добыча нефти ОПЕК+ в июле выросла на 720 тысяч баррелей в сутки, до 41,7 миллиона баррелей в сутки, что на 4,3 миллиона баррелей в сутки выше аналогичного показателя прошлого года. Такая динамика объясняется, прежде всего, завершением добровольного дополнительного сокращения добычи нефти Саудовской Аравии.

Добыча нефти в РФ увеличилась на 30 тысяч баррелей в сутки к уровню июня, до 9,58 миллиона баррелей в сутки. "Соблюдение соглашения (Россией — ред.) снизилось до 95%", — отмечает МЭА. В июне оно оценивалось в 96%. При этом агентство добавляет, что экспорт российской нефти в июле снизился, поскольку объемы были перенаправлены на внутренний рынок, где рос спрос. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак также сообщал, что Россия в июле исполнила сделку ОПЕК+ близко к 100%.

Мировая добыча нефти в июле выросла на 1,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июнем, до 96,7 миллиона баррелей в сутки, говорится в августовском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"В июле мировая добыча нефти достигла 96,7 миллиона баррелей в сутки, что выше на 1,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, при этом на Саудовскую Аравию приходится треть прироста и добыча нефти в Северном море уверенно вернулась к прежним уровням после периода плановых ремонтов", — говорится в докладе.

МЭА понизило примерно на 170 тысяч баррелей в сутки прогноз по росту в 2021 году добычи нефти со стороны стран, не входящих в альянс ОПЕК+, теперь ожидает его на уровне 600 тысяч баррелей в сутки.

В июльском докладе этот показатель прогнозировался на уровне 770 тысяч баррелей в сутки, при этом МЭА три месяца подряд повышало его. "Добыча нефти вне ОПЕК+, как ожидается, вырастет в среднем на 600 тысяч баррелей в сутки в 2021 году против падения на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2020 году", — сообщается в докладе.

В то же время, прогноз по росту добычи нефти вне ОПЕК+ на 2022 год, напротив, был повышен — примерно до 1,7 миллиона баррелей в сутки. Ранее этот показатель ожидался на уровне 1,6 миллиона.

"Мы ожидаем роста добычи нефти вне ОПЕК+ на 1,7 миллиона баррелей в сутки в следующем году, при этом 60% этого увеличения придется на США", — поясняет МЭА. Агентство отмечает, что в 2021 году не ожидается значительного увеличения добычи нефти в США, однако текущий уровне цен может спровоцировать ее рост примерно на 1 миллион баррелей в сутки в 2022 году.