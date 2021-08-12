МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Риски дефицита предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2021 года снизились, в начале 2022 года на рынке может возникнуть переизбыток, если ОПЕК+ будет придерживаться согласованного в прошлом месяце темпа повышения своей добычи, говорится в августовском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА проанализировало нефтедобычу в мире

"Значительная нехватка предложения, которая ожидалась в четвертом квартале 2021 года, снизилась после нового соглашения ОПЕК+ о постепенном ослаблении в течение 2022 года обязательств по сокращению добычи нефти. Сделка, достигнутая в прошлом месяце, может даже привести рынок к переизбытку в начале следующего года", — пишет МЭА.