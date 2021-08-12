МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. ОПЕК сохраняет прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году — ждет роста на 6 миллионов баррелей в сутки и прогнозирует рост спроса в 2022 году на 3,3 миллиона баррелей, говорится в августовском докладе организации. ОПЕК улучшила прогноз-2021 по добыче нефти и конденсата в России

"Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году не изменился по сравнению с докладом прошлого месяца. Это несмотря на пересмотр темпов роста ВВП, поскольку ускоряющееся восстановление экономики, согласно прогнозам, будет происходить в основном в секторах, не связанных с нефтью. По оценкам, общий мировой спрос на нефть вырастет примерно на 6 миллионов баррелей в сутки до 96,6 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

"В 2022 году мировой спрос на нефть, по прогнозам, вырастет на 3,3 миллиона баррелей в сутки, что также не меняется по сравнению с ожиданиями в прошлом месяце, поскольку предполагается, что рост ВВП до 2022 года будет происходить в основном в не нефтяных секторах. Общий мировой спрос на нефть, по прогнозам, превысит 100 миллионов баррелей в сутки во втором полугодии 2022 года и составит в среднем 99,9 миллиона баррелей в сутки в 2022 году", — также указывается в докладе.

ОПЕК отмечает, что экономический рост ускорится на фоне массивных пакетов правительственных стимулов. Кроме того, организация прогнозирует, что пандемия COVID-19 будет находиться под контролем при поддержке программ вакцинации и улучшенного лечения, что обеспечит устойчивый рост спроса на нефть как в ОЭСР, так и в странах, не входящих в ОЭСР.