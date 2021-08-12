МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. ОПЕК улучшила свой прогноз по добыче нефти и газового конденсата в России в 2021 году, ожидает его на уровне 10,78 миллиона баррелей в сутки, в 2022 году прогнозирует рост до 11,78 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного доклада организации. ОПЕК сохранила прогнозы по мировому спросу на нефть

"Ожидается, что годовая добыча нефти и конденсата в 2021 году вырастет на 0,19 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в среднем до 10,78 миллиона баррелей в день, пересмотрена на 0,15 миллиона баррелей в день", — говорится в докладе.

"Ожидается, что в 2022 году, с учетом новых корректировок по добыче, добыча нефти и конденсата в России вырастет на 1 миллион баррелей в сутки — до в среднем 11,78 миллиона баррелей в сутки, а в третьем и четвертом кварталах 2022 года ожидается рост до 11,88 миллиона баррелей в сутки", — также уточняет ОПЕК.

ОПЕК отмечает, что, по предварительным данным, добыча нефти и конденсата в России в июле выросла к июню на 0,04 миллиона баррелей в сутки и составила 10,75 миллиона баррелей в сутки, что на 1,1 миллион баррелей в сутки больше, чем годом ранее.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На август они составляют 5,36 миллиона баррелей в сутки.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для РФ, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.