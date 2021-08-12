МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. ОПЕК по-прежнему ожидает незначительного снижения добычи нефти в США в 2021 году — на 0,07 миллиона баррелей в сутки, до 11,21 миллиона, а в 2022 году прогнозирует рост добычи до 11,73 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации. ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти вне организации

"Ожидается, что добыча нефти в США в 2021 году снизится на 0,07 миллиона баррелей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в среднем до 11,21 миллиона баррелей в сутки", — сказано в докладе.

В 2022 году ОПЕК ожидает роста добычи нефти в США на 0,56 миллиона баррелей в сутки — до 11,77 миллиона баррелей в сутки.

По оценке ОПЕК, в 2020 году добыча нефти в США снизилась в среднем на 1,01 миллиона баррелей в сутки — до 11,28 миллиона баррелей в сутки.