МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в июле выросла на 640 тысяч баррелей в сутки на фоне ослабления ограничений по сделке ОПЕК+, составив 26,66 миллиона баррелей в сутки, при этом соблюдение сделки было ниже по сравнению с июнем, но ОПЕК все равно перевыполнила свои обязательства — на 15%, следует из данных ежемесячного доклада ОПЕК. ОПЕК сохранила прогнозы по мировому спросу на нефть

"Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 26,66 миллиона баррелей в сутки в июле 2021 года, что на 0,64 миллиона баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Саудовской Аравии, Ираке и Нигерии, тогда как снизилась главным образом в Анголе и Венесуэле", — сообщается в докладе.

Так, добыча нефти в Саудовской Аравии, которая с мая начала постепенный выход из своего дополнительного добровольного сокращения добычи нефти, выросла в июле по сравнению с июнем на 497 тысяч баррелей в сутки. В ОАЭ производство нефти увеличилось на 42 тысячи баррелей в сутки, в Ираке — на 57 тысяч. При этом в Анголе показатель сократился на 37 тысяч баррелей в сутки, в Экваториальной Гвинее — на 7 тысяч.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На август они составляют 5,36 миллиона баррелей в сутки.

В сделке от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран — из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для РФ, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.

Общие обязательства по сокращению добычи ОПЕК в рамках сделки на июль составляли 3,65 миллиона баррелей в сутки, по факту же страны сократили производство на 4,18 миллиона, выполнив условия соглашения ОПЕК+ на 115%. В июне этот показатель составлял 121%.

В прошедшем месяце в значительной степени свои обязательства по ограничению добычи нефти перевыполнили Ангола (215%), Нигерия (157%), Конго и Экваториальная Гвинея (по 141%). Худший показатель вновь продемонстрировал Габон (35%).