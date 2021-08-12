МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. США пытаются решать свои внутренние интересы, оказывая влияние на ОПЕК, при этом Вашингтон не является участником организации, заявил РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон дал понять ОПЕК о необходимости пересмотра решения о сокращении добычи нефти, поскольку мировая экономика восстанавливается после пандемии.

"Соединенные Штаты не являются участниками ОПЕК +, тем не менее, они пытаются оказать влияние на решения данной организации", — отметил Васильев.

По словам законодателя, США стремятся воздействовать на страны ОПЕК, поскольку "внутри Америки цены на бензин не снижаются, а регулировать их за счет изменения налоговой политики администрация США не намерена". ОПЕК в июле перевыполнила сделку на 15%

Отсюда, по мнению сенатора, такая активность по отношению к ОПЕК.

Вместе с тем, американцы оказались в непростой ситуации, потому что "США не заинтересованы в том, чтобы Россия получала дополнительные доходы, поскольку это возможности для восстановления нашей инвестиционной активности, в том числе нефтяной отрасли, в чем Соединенные Штаты не заинтересованы вдвойне", считает сенатор.

Ранее Байден призвал ОПЕК пересмотреть решение по добыче нефти