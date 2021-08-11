Байден: решение о сокращении производства нефти должно быть пересмотрено
Байден: США дали понять ОПЕК, что решение снизить производство нефти надо пересмотреть
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ВАШИНГТОН, 11 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон дал понять ОПЕК о необходимости пересмотра решения о сокращении добычи нефти, поскольку мировая экономика восстанавливается после пандемии.
"Мы ясно дали понять ОПЕК, что сокращение добычи (нефти — ред.), предпринятое в пандемию, должно быть пересмотрено, поскольку мировая экономика восстанавливается и с целью уменьшения цен для потребителей", — сказал Байден в среду в своем выступлении.
https://1prime.ru/oil/20210811/834425131.html
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