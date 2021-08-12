МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Следствие ужесточило квалификацию уголовного дела по разливу нефти под Новороссийском: в новой формулировке это не просто загрязнение, а загрязнение с существенным вредом окружающей среде, сообщили в Следственном комитете.

"Уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбужденного органами внутренних дел по части 1 статьи 252 УК РФ … переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и расследуется по части 2 статьи 252 УК РФ", — сказала журналистам старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Полная формулировка теперь – "Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде". Следствие осматривает место ЧП.