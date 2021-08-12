КРАСНОДАР, 12 авг — ПРАЙМ. Облёт акватории Черного моря, где разлилась нефть, показал, что пятен нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). По данным КТК, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объём — порядка 12 кубометров. Однако позднее спутниковые снимки Института космических исследований РАН показали, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК Николаем Горбанем заявил о необходимости проверки информации об объёме разлива. "Роскосмос" снял место разлива нефтепродуктов в Черном море

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг встретился с гендиректором КТК по поводу ситуации с разливом нефти. Горбань в ходе встречи сообщил, что первый появившийся снимок со спутника подтвердил площадь нефтяного пятна в 200 квадратных метров, но пятно на второй фотографии, которую сделали после шторма, не является нефтяным. По его данным, взятые Роспотребнадзором пробы воды в месте выхода нефти и прилегающих территориях подтвердили, что превышения ПДК нет. Однако в Институте океанологии РАН усомнились с утверждением главы КТК о том, что большое пятно на фото в районе Новороссийска не является нефтяным. После встречи Кондратьев и Горбань совершили совместный облёт акватории, где произошёл инцидент.

"Во время облёта мы увидели, что море чистое. Маслянистых пятен нет, об этом рассказали отдыхающие на пляже в Абрау-Дюрсо", — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

В среду стало известно о возбуждении по данному факту уголовного дела о загрязнении морской среды. Опрошенные РИА Новости экологи полагают, что нефть в море соберут в срок до двух недель. По оценкам WWF России, в воду попали 100 тонн нефтепродуктов.