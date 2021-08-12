МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Анализы проб воды, взятых из Черного моря вблизи Новороссийска, где произошел разлив нефти, будут готовы через несколько дней, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в эфире канала "Россия 24".

Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объём — порядка 12 кубометров. Глава Кубани заявил об отсутствии пятен нефти в Черном море

Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что по расчетам ученых нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК заявил о необходимости проверки информации об объёме разлива.

"Мы… сделали такие замеры, в пяти местах вдоль берега и… ждем результатов. По анализам, которые сегодня взяты вдоль побережья особо охраняемой природной территории, нам нужно несколько дней", — сказал Козлов.

Он также заявил, что по результатам анализов, над которыми работают в Росприроднадзоре, станет ясно, есть ли нарушение, которое понесло за собой экологический вред.

"Наши коллеги (из Росприроднадзора) вышли в семь участков в разных районах, делали эти замеры… Наши сотрудники, сотрудники прокуратуры также мониторят и берег. Пока мы никаких нарушений не видим: ни визуально, ни последствий", — сказал Козлов.

Он также добавил, что в телефонном режиме получает данные по анализам, которые взяли ранее. "Через пару дней эти анализы будут", — сказал министр.

Козлов уточнил, что превышения ПДК по нефтепродуктам в анализах, которые были взяты 9 августа, нет.