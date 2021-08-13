МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем практически компенсировали утреннее снижение благодаря всплеску рисковых настроений трейдеров, что отражается также и на фондовом и валютном рынках, свидетельствуют данные торгов. Сечин оценил финансовые результаты "Роснефти"

По состоянию на 12.46 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,04%, до 71,28 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,13%, до 69 долларов за баррель. Утром нефть дешевела на 0,7-0,8%.

Глобальных инвесторов посетил оптимизм, так, мировые фондовые рынки демонстрируют рост, обновляя максимумы. Ещё накануне американские Dow Jones (DJIA) и S&P 500 обновили исторические рекорды, а ранее в пятницу немецкий DAX впервые преодолел отметку в 16 тысяч пунктов. Склонность трейдеров к риску позитивно сказывается на нефтяных котировках.

Кроме того, курс доллара теряет, в частности, к евро ускоренными темпами, а индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,12%, и помимо того что это также говорит об оптимизме инвесторов, более дешевый доллар делает нефть доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

В то же время, поскольку в ходе торгов инвесторы не ожидают новостей, важных непосредственно для рынка нефти, трейдеры продолжают оценивать базовые факторы. А они остаются негативными для цен, поскольку сохраняются сомнения в спросе на сырьё из-за коронавируса.