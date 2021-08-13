ЮЖНАЯ ОЗЕРЕЕВКА (Краснодарский край), 13 авг — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) не видит угроз невыполнения плана отгрузок нефти на текущий год из-за недавней поломки оборудования на терминале компании, заявил журналистам глава КТК Николай Горбань. Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз масштабнее

"Мы не видим угроз по невыполнению плана. Двух ВПУ нам на сегодняшний день при тех объемах, которые заявлены грузопроизводителями, достаточно для выполнения годового плана (отгрузки нефти — ред.)", — сказал глава консорциума.

Помимо этого, КТК не планирует судиться в связи с разливом нефти в Черном море.

"Компания открыто работает абсолютно и с Росприроднадзором, и со всеми органами, которые тоже в данный момент работают. Все документы, которые необходимо, мы предоставляем, все базы данных открыты, технологический процесс весь тоже открыт. И компания не планирует судиться или что-то там делать, мы планируем добросовестно исполнить все, что необходимо", сказал Горбань на пресс-конференции.

Кроме того, текущая выручка КТК позволяет сохранить планы по выплате дивидендов, заявили в консорциуме.

Финансовая политика КТК предусматривает ежеквартальное начисление дивидендов. Решение о выплате дивидендов за второй квартал должно быть принято в соответствии с установленными в консорциуме процедурами до конца сентября, тогда же должен быть утвержден график выплат. Сумма дивидендов должна быть рекомендована исходя из объема прибыли компании за вычетом затрат.

"В конце сентября сейчас будет собрание акционеров по выплатам и размерам дивидендов за второй квартал. Про третий и четвёртый пока говорит рано. На сегодняшний день тот объём выручки, который мы планировали, он поступает, пока что влияния (аварии — ред.) нет, потому что по объемам отгрузки и прокачки мы идём в графике", — рассказал Горбань.

Разлив нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства (ВПУ), принадлежащего КТК. Причиной инцидента послужило разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора — составной части ВПУ, сообщал ранее КТК.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана и Каспия с российским побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров компании — РФ, Казахстан, Chevron Caspian Pipeline Consortium.