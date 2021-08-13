МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) "Роснефти" не повлияли на снабжение внутреннего рынка топливом, компания заранее увеличила запасы бензина и дизельного топлива и скорректировала график ремонтов, сообщила в пресс-релизе "Роснефть". "Роснефть" во втором квартале увеличила добычу нефти и газа

"Проведение ремонтных работ (на российских НПЗ — ред.) не оказало влияния на стабильность снабжения моторным топливом внутреннего рынка, поскольку компания заблаговременно увеличила запасы бензина и дизельного топлива, а в период пикового спроса скорректировала план-график ремонта крупнейших НПЗ с целью увеличения продаж топлива на внутреннем рынке", — говорится в сообщении "Роснефти".

Компания напомнила, что в первом полугодии перевыполнила нормы реализации бензина и дизеля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вдвое: 25% от производства бензина и 15% от производства дизеля.

Минэнерго и ФАС в этом году повысили нормативы продаж топлива на бирже для стабилизации цен на внутреннем рынке. С марта обязательные объемы продаж увеличены для бензина с 10% до 11%, для дизтоплива — с 6% до 7,5%, для сжиженных углеводородных газов (СУГ) — с 5% до 7,5% от месячного объема производства.

"Роснефть" осуществляет переработку нефти на своих нефтеперерабатывающих заводах: Туапсинском НПЗ, Комсомольском НПЗ, Ачинском НПЗ и Ангарской НХК, на Куйбышевском, Новокуйбышевском и Сызранском НПЗ, Саратовском НПЗ и Рязанской НПК, а также на нефтеперерабатывающих заводах "Башнефти" и прочих.