МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. С начала августа цены на нефть скорректировались вниз приблизительно на 7% и сейчас консолидируются в боковом диапазоне. На нефтяном рынке произошло заметное снижение аппетита к риску, что может стать сдерживающим фактором для дальнейшего роста котировок, рассказала в беседе с агентством "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.

График

"Об этом можно судить по динамике показателя чистых длинных спекулятивных позиций по нефти, рассчитываемого Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, который отражает соотношение сил покупателей и продавцов по тому или иному инструменту. Согласно последним данным, количество чистых длинных позиций по сырой нефти снизилось до минимального уровня с марта 2020 года, свидетельствуя о растущих сомнениях среди инвесторов относительно дальнейших перспектив по нефти", — отметила она.

Опасения

участников рынка небезосновательны, учитывая неблагоприятную пандемическую обстановку в ряде крупных стран, и особенно в Китае, где в целях локализации вспышек заболеваемости было ограничено внутреннее авиа- и ж/д сообщение, что напрямую влияет на нефтяной спрос. Помимо этого, в очагах заражения людям было запрещено выходить из дома, если в их квартале был обнаружен хотя бы один случай заболевания коронавирусом.

Также эксперт отмечает признаки замедления экономического роста в Китае. В июле индекс деловой активности в производственном секторе от NBS снизился на 0,5 п,п., до 50,4 пункта, что стало минимальным значением за последние пять месяцев. Аналогичный показатель по непроизводственному сектору также снизился до пятимесячного минимума в 53,3 пункта.

Помимо этого, в КНР недавно было объявлено о продаже нефти из государственных стратегических резервов в целях поддержки сектора нефтепереработки и сдерживания инфляции в стране, и в совокупности эти факторы могут привести к сокращению импорта нефти со стороны Китая.На настроения инвесторов также повлиял призыв президента США Джо Байдена к странам ОПЕК+ ускорить восстановление добычи нефти. По его мнению, нынешние объемы предложения не позволяют удовлетворить растущий спрос, что уже привело к существенному удорожанию топлива для конечных потребителей в Штатах.

На текущий момент сценарий более быстрого смягчения квот ОПЕК+ выглядит маловероятным. Однако в более отдаленной перспективе при снижении заболеваемости коронавирусом в мире можно допустить, что альянс действительно может рассмотреть такой вариант действий, что, в свою очередь, может оказать дополнительное давление на нефтяные цены.

Позитивным моментом для рынка нефти является сохранение благоприятных прогнозов по мировому спросу на черное золото от агентства EIA, МЭА и ОПЕК. Августовские оценки спроса на 2021 и 2022 гг. остались практически неизменными, что говорит о позитивном взгляде на рыночные перспективы даже в условиях новых вспышек коронавируса в мире.

Дополнительным фактором поддержки нефтяным ценам может выступить рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном, что потенциально может привести к перебоям поставок нефти из региона. Недавно министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил, что его страна готова начать военные действия против Ирана из-за удара беспилотника по нефтяному танкеру, в котором США, Великобритания и Израиль обвиняют Тегеран. Более того, по мнению Ганца, Ирану остается около десяти недель для того, чтобы получить материалы для производства ядерного оружия. В этой связи он видит необходимость в применении дипломатических, экономических и даже военных актов против Ирана. Таким образом, в случае дальнейшей эскалации напряженности в регионе цены на нефть могут получить импульс к росту.

Если говорить о структуре срочного рынка нефти, уже довольно долгое время на рынке наблюдается бэквордация, что свидетельствует о силе покупателей. Однако в августе спреды между дальними и ближними контрактами заметно сузились. Так, если в конце июня спред между ноябрьским и октябрьским фьючерсами составлял —$2,06, то к 11 августа он сократился до —$0,37, что является признаком постепенного ослабевания интереса к нефтяным контрактам со стороны участников рынка.

С учетом обозначенных выше факторов мы полагаем, что на следующей неделе нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне $68-72 за баррель. Прогноз на конец третьего квартала составляет $67-72 за баррель, до конца 2021 года — $65-70 за баррель, а на горизонте 12 месяцев — $63-68 за баррель.