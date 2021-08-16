МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем несколько ускорили снижение на опасениях за спрос, свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти Urals снизилась до $70,7 за баррель

По состоянию на 13.12 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,42% — до 69,59 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,5% — до 67,19 доллара за баррель, сентябрьские – на 1,02%, до 67,74 доллара. Утром нефть дешевела примерно на 1%.

В мире вновь растет заболеваемость коронавирусом, что вызывает беспокойство у нефтяных трейдеров. Потенциальное ужесточение карантинных мер и ограничение передвижений граждан может снизить спрос на нефть в краткосрочной перспективе. Это оказывает давление на цены.

"Нефть и другие сырьевые активы, зависящие от роста экономики, такие как промышленные металлы, по-прежнему находятся в затруднительном положении на фоне ухудшающихся краткосрочных перспектив", — сказал агентству Блумберг глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).

Он отметил, что рынок на данный момент сосредоточен на двух крупнейших потребителях сырья – США и Китае, и ситуация со спросом в обеих странах остается неопределенной из-за COVID-19.