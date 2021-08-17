МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром показывают слабую динамику после трех дней снижения, свидетельствуют данные торгов. В США ожидают рост добычи нефти в крупнейших нефтегазовых районах страны

По состоянию на 8.01 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,03% — до 69,53 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,04% — до 67,08 доллара за баррель, сентябрьские — на 0,07%, до 67,34 доллара.

За последние три торговые сессии стоимость нефти обеих марок подешевела на 2,5-2,8%. Такое снижение было вызвано возобновившимися опасениями за спрос на сырье в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в мире.

В то же время, несмотря на сохранение краткосрочных рисков, некоторые аналитики отмечают, что дальнейшие перспективы для рынка остаются положительными, а резкое снижение может также быть вызвано коррекцией.

"Эта периодическая коррекция, вероятно, будет краткосрочной, а долгосрочный тренд по-прежнему указывает на движение вверх. Сигналы указывают на восстановление. Вероятно, спрос восстановится, если новые штаммы коронавируса не приведут к введению масштабного карантина", — полагает главный стратег JTD Energy Services Джон Дрисколл (John Driscoll).