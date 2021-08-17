МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к снижению на отказе инвесторов от рисковых активов, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на экономических опасениях

По состоянию на 13.05 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,37% — до 69,25 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,48% — до 66,73 доллара за баррель, сентябрьские — на 0,31%, до 67,08 доллара. Утром нефть незначительно дорожала.

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в мире возобновились опасения за снижение темпов роста мировой экономики. Об этом в некоторой степени свидетельствует слабая статистика по Китаю, которая была опубликована в понедельник.

В связи с этим инвесторы предпочитают более надежные активы, такие как золото, а на фондовых рынках Азии и Европы снижение наблюдается второй день подряд. Фьючерсы на фондовые индексы США также опускаются.

"Угрозы спросу на нефть со стороны штамма "дельта", в сочетании с приближающимся сезонным снижением (спроса — ред.) и увеличением добычи ОПЕК+, усложняют ситуацию для цен на нефть", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика DNB Markets Хельге Андре Мартинсена (Helge Andre Martinsen).