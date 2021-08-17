Цены на нефть перешли к снижению на уходе инвесторов от риска
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к снижению на отказе инвесторов от рисковых активов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.05 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,37% — до 69,25 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,48% — до 66,73 доллара за баррель, сентябрьские — на 0,31%, до 67,08 доллара. Утром нефть незначительно дорожала.
На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в мире возобновились опасения за снижение темпов роста мировой экономики. Об этом в некоторой степени свидетельствует слабая статистика по Китаю, которая была опубликована в понедельник.
В связи с этим инвесторы предпочитают более надежные активы, такие как золото, а на фондовых рынках Азии и Европы снижение наблюдается второй день подряд. Фьючерсы на фондовые индексы США также опускаются.
"Угрозы спросу на нефть со стороны штамма "дельта", в сочетании с приближающимся сезонным снижением (спроса — ред.) и увеличением добычи ОПЕК+, усложняют ситуацию для цен на нефть", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика DNB Markets Хельге Андре Мартинсена (Helge Andre Martinsen).
https://1prime.ru/oil/20210817/834468013.html