МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 августа, снизились на 1,3 миллиона баррелей — до 437,5 миллиона, считают опрошенные порталом Daily FХ аналитики. Аналитики оценили, как роковой дельта-штамм отразился на нефтяных ценах

Эти данные будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 18 августа, в 17.30 мск.

В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о динамике потребительских цен в стране. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция замедлилась по итогам июля до 2,3% с 2,5% месяцем ранее. А только за июль ожидается рост потребительских цен на 0,3% после июньских 0,5%.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует окончательную оценку инфляции в еврозоне. Аналитики ожидают, что рост потребительских цен ускорился до 2,2% по итогам июля с 1,9% месяцем ранее, что соответствует предварительной оценке.

В 15.30 мск министерство торговли США выпустит данные о количестве новых домов в стране. Согласно прогнозам экспертов, число новых домов в США, строительство которых было начато в июле, снизилось до 1,6 миллиона, или на 2,6%.

В 21.00 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол заседания комитета по открытым рынкам, проходившего 27-28 июля. По итогам июльской встречи Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную (учётную) ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей в занятости и инфляции.