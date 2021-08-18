МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост в среду днем в ожидании данных минэнерго США по запасам сырья, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно

По состоянию на 13.15 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,77% — до 69,56 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,62% — до 66,77 доллара за баррель, сентябрьские — на 0,72%, до 67,07 доллара. Утром нефть дорожала примерно на 0,3%.

В среду вечером минэнерго США обнародует официальную статистику по коммерческим запасам нефти в стране. Аналитики ожидают, что министерство сообщит о снижении запасов на 1,05 миллиона баррелей за неделю по 13 августа.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США сократились немного хуже прогнозов – на 1,16 миллиона баррелей.

"Еженедельные данные API принесли некоторое облегчение, поскольку запасы нефти и бензина снизились", — цитирует агентство Блумберг аналитика PVM Oil Associates Ltd. Тамаша Варга (Tamas Varga).

В целом ситуация на нефтяном рынке остается неопределенной. Участников торгов беспокоят краткосрочные перспективы восстановления спроса на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в мире. В связи с этим нефть дешевела четыре предыдущие торговые сессии, за которые потеряла более 3%.