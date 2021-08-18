МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 13 августа, выросла к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,4 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Число новостроек в США в июле упало хуже прогноза

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,275 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,283 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в июне составила 11,27 миллиона баррелей в сутки, в июле — 11,33 миллиона.

Минэнерго США 10 августа повысило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,12 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — понизило до 11,77 миллиона баррелей в день.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 августа, снизились на 3,2 миллиона баррелей или на 0,7% — до 435,5 миллиона баррелей, говорится в обзоре.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения показателя лишь на 1,06 миллиона баррелей.

При этом показатель стал минимальным с января 2020 года, когда запасы нефти за неделю составляли 435,009 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране остался на уровне предыдущей недели в 621,3 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю снизились до 33,6 миллиона с 34,6 миллиона баррелей неделей ранее.

Запасы бензина в США за неделю выросли на 0,7 миллиона баррелей (на 0,3%), до 228,2 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,7 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов снизились на 2,7 миллиона баррелей, или на 1,9%, до 137,8 миллиона баррелей, в то время как прогнозировался их рост на 0,28 миллиона баррелей.