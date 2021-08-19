МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Судья в американском штате Аляска признал недействительным разрешение на разработку крупного месторождения компании ConocoPhillips эпохи предыдущего президента США Дональда Трампа, сообщает газета Anchorage Daily News со ссылкой на документ суда. Нефть дешевеет более чем на 1%

В конце прошлого года администрация Трампа одобрила многомиллиардный проект ConocoPhillips под названием Willow по добыче нефти из национального нефтяного резерва (National Petroleum Reserve) на Аляске. В мае, как передавала газета New York Times, администрация президента США Джо Байдена выступила в защиту нефтяного проекта.

СМИ сообщали, что осенью 2020 года несколько природоохранных организаций подали в суд, утверждая, что федеральное правительство не приняло во внимание влияние бурения скважин на окружающую среду, и что сжигание нефти повлияет на глобальное потепление. Федеральный суд в феврале приостановил проект на Аляске, пока дело находится на рассмотрении.

Теперь, как постановила судья, Бюро по землепользованию и Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США поступили неправильно, одобрив этот проект, в рамках которого США могли производить более 160 тысяч баррелей нефти. Также суд признал имеющими основания аргументы экологических групп, в частности, что федеральные власти неправильно оценили влияние разработки на выбросы парниковых газов.

Представитель ConocoPhillips заявила изданию, что компания оценивает решение суда и думает, что делать дальше.

"Сегодняшнее решение судьи, которая попыталась отложить осуществление крупного нефтяного проекта на территории США, имеет целью только одно: передает производство организациям диктаторов и террористов. Willow будет снабжать Америку 160 тысячами баррелей нефти в день и создаст тысячи рабочих мест. Это (судебное разбирательство — ред.) еще не закончено", — написал губернатор Аляски Майк Данливи в своем Twitter.

Месторождения нефти на Аляске получили статус резервных в 1923 году. Территории, под которыми залегают нефтяные запасы, являются природным заповедником и охраняются федеральным правительством США.