Суд на Аляске аннулировал разрешение на разработку для нефтяного проекта ConocoPhillips
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Судья в американском штате Аляска признал недействительным разрешение на разработку крупного месторождения компании ConocoPhillips эпохи предыдущего президента США Дональда Трампа, сообщает газета Anchorage Daily News со ссылкой на документ суда.
В конце прошлого года администрация Трампа одобрила многомиллиардный проект ConocoPhillips под названием Willow по добыче нефти из национального нефтяного резерва (National Petroleum Reserve) на Аляске. В мае, как передавала газета New York Times, администрация президента США Джо Байдена выступила в защиту нефтяного проекта.
СМИ сообщали, что осенью 2020 года несколько природоохранных организаций подали в суд, утверждая, что федеральное правительство не приняло во внимание влияние бурения скважин на окружающую среду, и что сжигание нефти повлияет на глобальное потепление. Федеральный суд в феврале приостановил проект на Аляске, пока дело находится на рассмотрении.
Теперь, как постановила судья, Бюро по землепользованию и Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США поступили неправильно, одобрив этот проект, в рамках которого США могли производить более 160 тысяч баррелей нефти. Также суд признал имеющими основания аргументы экологических групп, в частности, что федеральные власти неправильно оценили влияние разработки на выбросы парниковых газов.
Представитель ConocoPhillips заявила изданию, что компания оценивает решение суда и думает, что делать дальше.
"Сегодняшнее решение судьи, которая попыталась отложить осуществление крупного нефтяного проекта на территории США, имеет целью только одно: передает производство организациям диктаторов и террористов. Willow будет снабжать Америку 160 тысячами баррелей нефти в день и создаст тысячи рабочих мест. Это (судебное разбирательство — ред.) еще не закончено", — написал губернатор Аляски Майк Данливи в своем Twitter.
Месторождения нефти на Аляске получили статус резервных в 1923 году. Территории, под которыми залегают нефтяные запасы, являются природным заповедником и охраняются федеральным правительством США.
https://1prime.ru/oil/20210819/834481541.html