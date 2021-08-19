МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили снижение до 2% в четверг, стоимость марки Brent упала ниже отметки в 67 долларов за баррель впервые с 24 мая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.03 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается 1,99%, до 66,87 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,44%, до 63,62 доллара за баррель, сентябрьские — на 2,12%, до 64,07 доллара.