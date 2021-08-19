МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпром нефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в прошедшем полугодии составила 217,2 миллиарда рублей, увеличившись в 26,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании. Цена нефти марки Brent упала ниже $67 за баррель впервые с 24 мая

Кроме того, выручка "Газпром нефти" по итогам полугодия составила 1,338 триллиона рублей, увеличившись на 46,6%. А скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) — 434,599 миллиарда рублей против 181,98 миллиарда за первое полугодие 2020 года.

"Газпром нефть" показала значительный рост основных финансовых показателей, эффективно используя все возможности, которые предоставляла рыночная ситуация. Мы продолжили реализацию крупных инвестиционных проектов и развитие экосистемы партнерств, ввели в эксплуатацию новые активы в разных сегментах нашего бизнеса, сохраняя фокус на обеспечении непрерывности всех процессов и реализации корпоративной программы "Антивирус" для борьбы с пандемией COVID-19", — приводятся в сообщении слова председателя правления компании Александра Дюкова.

Компания также в январе-июне сохранила добычу углеводородов на уровне аналогичного периода прошлого года — 48,5 миллиона тонн нефтяного эквивалента.

Добыча нефти и конденсата "Газпром нефти" за полугодие снизилась на 1,9%, до 30,4 миллиона тонн, а газа — выросла на 2,7% и достигла 21,9 миллиарда кубометров.

"Объем добычи, в частности, обеспечен ростом добычи газа на 2,7% вследствие ввода установки комплексной подготовки газа на Восточно-Мессояхском месторождении в июле 2020 года, а также запуска инфраструктуры на Тазовском месторождении", — пояснили в компании.