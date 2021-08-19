МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают уже более чем на 3% в четверг, стоимость марки Brent упала ниже 66 долларов за баррель впервые с 21 мая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.10 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,24%, до 65,97 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 3,8%, до 62,73 доллара за баррель, сентябрьские — на 3,57%, до 63,14 доллара.

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