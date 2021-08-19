Добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле выросла на 10,4%
Добыча жидких углеводородов в Норвегии в июле выросла до 2 миллионов баррелей в день
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов Норвегии в июле, по предварительным данным, вырос по сравнению с окончательными данными за июнь на 191 тысячу баррелей в день, или на 10,4%, составив 2,035 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).
Согласно итоговым данным за июнь, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,844 миллиона баррелей в день.
В то же время NPD указывает, что показатель июля оказался на 1% ниже прогноза организации.
В том числе объем добычи нефти составил 1,753 миллиона баррелей в день, что на 0,1% выше прогноза NPD и на 5,1% выше уровня июня.
Объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил в Норвегии в июле 272 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 10 тысяч. Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии в июле газа составил 311,9 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 1,4% ниже прогноза NPD.
Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти.
https://1prime.ru/oil/20210819/834483756.html
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