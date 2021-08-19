МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов Норвегии в июле, по предварительным данным, вырос по сравнению с окончательными данными за июнь на 191 тысячу баррелей в день, или на 10,4%, составив 2,035 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). Чистая прибыль "Газпром нефть" в первом полугодии выросла в 26 раз

Согласно итоговым данным за июнь, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,844 миллиона баррелей в день.

В то же время NPD указывает, что показатель июля оказался на 1% ниже прогноза организации.

В том числе объем добычи нефти составил 1,753 миллиона баррелей в день, что на 0,1% выше прогноза NPD и на 5,1% выше уровня июня.

Объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил в Норвегии в июле 272 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 10 тысяч. Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии в июле газа составил 311,9 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 1,4% ниже прогноза NPD.

Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти.