МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Россия в июне вновь осталась на втором месте в мире по объему добычи нефти с показателем в 9,734 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, а на третьем месте осталась Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI). Минэнерго США опубликовало данные по добыче и запасам нефти в стране

На этой позиции Россия остается с мая 2020 года. Лишь в апреле 2020 года она опускалась на третье место. До этого больше года РФ также была на втором месте.

По данным JODI, нефтедобыча в РФ в июне выросла на 0,06% по отношению к маю. США сократили добычу на 0,7% в месячном выражении — до 11,153 миллиона баррелей нефти в сутки, а Саудовская Аравия — нарастила на 4,5%, до 8,927 миллиона баррелей в день.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июне вырос в месячном выражении на 5,6% — до 5,965 миллиона баррелей в сутки, а из США — вырос на 26,9%, до 3,444 миллиона баррелей. Данные об экспорте из России за июнь JODI не приводит. В мае РФ экспортировала 4,39 миллиона баррелей нефти в сутки, следует из данных организации.

Нефтепереработка в России в июне увеличилась на 2% с уровня мая и составила 5,651 миллиона баррелей в сутки. Переработка в США выросла на 3,8% в сравнении с предыдущим месяцем — до 16,19 миллиона баррелей, а в Саудовской Аравии — выросла на 0,4%, до 2,398 миллиона баррелей в день.