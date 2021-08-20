МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Себестоимость добычи нефти в России продолжит расти, поскольку как в нашей стране, так и в целом в мире увеличивается доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами сырья, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Нефть дорожает после шести дней распродаж

По данным Росстата, себестоимость добычи нефти в России во втором квартале 2021 года выросла в 2,2 раза в годовом выражении, при этом темпы ее роста заметно ускорились с начала 2021 года. В итоге показатель находится на максимуме по меньшей мере за последние 16 лет, с 2005 года.

Трудноизвлекаемые запасы нефти разрабатывать сложнее и дороже, для добычи на таких месторождениях требуются современные дорогостоящие технологии и специальное оборудование. По словам собеседника агентства, месторождения, где нефть добывать легко и дешево, исчерпывают себя и замещаются трудными.

"Скорее всего, эта тенденция (роста себестоимости добычи — ред.) продолжится из-за ухудшения условий освоения и падения качества запасов новых месторождений при одновременном исчерпании легкодоступных залежей нефти. Подобные процессы наблюдаются и у многих других традиционных производителей нефти", — сказал Бабин.

"Если мировые цены на нефть долго находятся ниже уровня себестоимости дорогостоящих месторождений, добыча на них зачастую замораживается до лучшей рыночной конъюнктуры. В результате может упасть общее предложение нефти", — отметил эксперт. В то же время страны ОПЕК и ОПЕК+ следят за балансировкой спроса и предложения сырья на мировом рынке и при необходимости вмешиваются, корректируя уровень добычи.