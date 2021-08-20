МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем вновь перешли к снижению после утреннего роста, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются

По состоянию на 13.07 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,59%, до 66,06 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6%, до 63,12 доллара за баррель, сентябрьские — на 0,19%, до 63,57 доллара. Утром нефть дорожала на 0,5-0,6%.

Общий негатив, преобладающий на рынке, не позволил нефти выйти в плюс в конце недели. Ключевым фактором в снижении ее стоимости стало беспокойство за влияние продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом на спрос. Кроме того, продолжающаяся пандемия создает риски для роста экономической активности, что также негативно повлияло на рисковые активы.

Таким образом, с начала текущей недели стоимость Brent упала на 6,3%, WTI — на 7,6%, обе марки достигли майских минимумов, опустившись ниже 66 и 65 долларов соответственно.

Тем не менее аналитики Bank of America, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, полагают, что цены на нефть будут оставаться в текущем диапазоне в течение всего 2021 года. Эксперты также не ожидают более значительного снижения котировок сырья из-за штамма коронавируса "дельта".