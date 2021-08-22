МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Мировой рынок нефти продолжает негативно реагировать на целый ряд факторов, рассказал "Российской газете" начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Эксперт раскрыл сценарий, при котором рубль пробьет минимум 2016 года

На котировки давят ухудшение статистики по пандемии в США, Китае и ряде стран Юго-Восточной Азии.

"Инвесторы пересматривают в сторону снижения прогнозы спроса на энергоносители, что негативно отражается на котировках нефти", — отметил он.

Помимо этого, ФРС США готовится начать сокращение объемов покупки активов в рамках программы количественного смягчения.

"Укрепление доллара и рост доходностей базовых активов оказывают дополнительное давление на сырьевые цены.

Цены на нефть уже в значительной степени отыграли негативный сценарий, поэтому дальнейшее их снижение возможно, но маловероятно.

Главное для нефтяного рынка — итоги симпозиума ФРС 26-27 августа. От степени ужесточения риторики регулятора будет зависеть вектор динамики нефтяных котировок.

"Ожидаем, что цены на нефть должны удержаться выше уровня $65 за баррель Brent, однако при негативных итогах в Джексон Хоуле возможно кратковременное снижение до $62-63 за баррель", — подытожил Евстифеев.