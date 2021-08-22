Эксперт банка Зенит назвал факторы, от которых зависят нефтяные цены на следующей неделе
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Мировой рынок нефти продолжает негативно реагировать на целый ряд факторов, рассказал "Российской газете" начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
На котировки давят ухудшение статистики по пандемии в США, Китае и ряде стран Юго-Восточной Азии.
"Инвесторы пересматривают в сторону снижения прогнозы спроса на энергоносители, что негативно отражается на котировках нефти", — отметил он.
Помимо этого, ФРС США готовится начать сокращение объемов покупки активов в рамках программы количественного смягчения.
"Укрепление доллара и рост доходностей базовых активов оказывают дополнительное давление на сырьевые цены.
Цены на нефть уже в значительной степени отыграли негативный сценарий, поэтому дальнейшее их снижение возможно, но маловероятно.
Главное для нефтяного рынка — итоги симпозиума ФРС 26-27 августа. От степени ужесточения риторики регулятора будет зависеть вектор динамики нефтяных котировок.
"Ожидаем, что цены на нефть должны удержаться выше уровня $65 за баррель Brent, однако при негативных итогах в Джексон Хоуле возможно кратковременное снижение до $62-63 за баррель", — подытожил Евстифеев.
https://1prime.ru/oil/20210822/834502069.html