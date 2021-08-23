МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть коррекционно растут после падения на 7-9% на минувшей неделе, которое стало сильнейшим с октября, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к мировым валютам

По состоянию на 7.58 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,84%, до 65,64 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов — на 1,8%, до 66,35 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсов на WTI дорожали на 1,82%, до 63,24 доллара.

На рынке нефти в понедельник наблюдается коррекционный рост почти на 2% после снижения торговой неделей ранее в среднем на 7-9%. Пессимизму инвесторов способствовали опасения за восстановление экономики из-за вспышек заболеваемости штаммом COVID-19 "дельта".

По словам аналитиков OANDA, которые приводит газета Wall Street Journal, фундаментальные показатели по-прежнему поддерживают устойчивый спрос, в то время как большая часть мира преодолевает последнюю волну штамма COVID-19 "дельта".

Кроме того, поддержку "черному золоту" оказывает слабый доллар, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,18%, до 93,33 пункта.