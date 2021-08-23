МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Глава "Роснефти", ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭКу Игорь Сечин предложил президенту РФ Владимиру Путину добиться от ЕС признания обращающихся в России квот на выбросы CO2, чтобы снизить негативный эффект от вводимого в Европе углеродного налога, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Сечина президенту. Названы потенциальные лидеры на рынке водородного топлива

"Проработать вопросы признания углеродных единиц, обращающихся в РФ, на территории других государств", — предлагает Сечин в письме.

Отмечается, что речь идет о внедрении в РФ добровольной системы учета выбросов, чтобы российские экспортеры, которые столкнутся с трансграничным углеродным регулированием ЕС (ТУР), могли учитывать их при уплате этого налога. Сейчас ТУР не предполагает возможности зачетов. ЕС собирается ввести налог с 2026 года: его размер будет зависеть от выбросов СО2 при производстве ввозимого товара и цены на него в ЕС. Поначалу налог коснется металлов, удобрений, электроэнергии и цемента, но в дальнейшем может затронуть и нефтепродукты.

Сечин также предлагает "проработать возможность включения РФ в перечень стран, к товарам произведенным на территории которых ТУР не применяется в силу высокого потенциала экосистем по поглощению парниковых газов". Для этого необходимо добиться учета поглощающей способности российских лесов на международном уровне и обеспечить "методологическую и регуляторную поддержку" проектам по поглощению углерода. Сечин предлагает обеспечить для климатических проектов в РФ финансирование, сопоставимое с "низкозатратным" международным, и просит президента "принять дополнительные меры" для снятия в отношении таких проектов действующих против "Роснефти" санкций ЕС. Что будет с ценами на нефть на новой неделе

В то же время глава крупнейшей российской нефтекомпании признает, что регуляторная база должна носить добровольный характер и содержать налоговые стимулы: освобождение от выплат, ускоренную амортизацию, льготу по налогу на имущество. Зеленые кредиты должны включать субсидии на выплату процентов, компенсацию расходов на верификацию, снижение налога на процентный доход, а также дополнительные понижающие коэффициенты по учету зеленого финансирования в кредитных лимитах банков.

В "Роснефти" газете комментарий не предоставили. При этом, как пишет "Коммерсант", Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку, главам Минэкономразвития и Минпромторга Максиму Решетникову и Денису Мантурову "доложить по сути изложенных предложений".

В МЭР изданию заявили, что завершают создание системы зеленого финансирования, которую планируется "поддерживать первые три года". Отметив, что документы о критериях зеленых проектов и порядке их верификации внесены в правительство, а бизнес сможет привлечь "дешевые" деньги из-за рубежа на модернизацию и технологии снижения углеродного следа. "Уже предложено субсидирование купонного дохода по зеленым облигациям и субсидирование верификации проектов до 1 миллиона рублей на проект", — уточнили изданию в министерстве. В Минпромторге от комментариев отказались, в секретариате Новака изданию не ответили.