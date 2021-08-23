МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост в понедельник днем по сравнению с утренней динамикой, котировки продолжают корректироваться на фоне повышения фондовых рынков после распродаж прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. "Роснефть" хочет добиться от ЕС признания российских квот на выброс CO2

По состоянию на 13.37 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,1%, до 66,76 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов — на 3,18%, до 67,25 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсов на WTI дорожали на 3,04%, до 64,03 доллара. Утром нефть дорожала на 1,8%.

На прошлой неделе на мировых рынках наблюдались заметные распродажи, в результате нефть упала в цене на 7-9% — это сильнейшее снижение с октября. Подешевела также и медь — на 5,8%, фондовые биржи АТР опустились за неделю в пределах также 5,8%, Европы — почти на 1-4%, США — примерно на 0,5-1%.

Инвесторы были обеспокоены распространением штамма "дельта" коронавируса, что усилило опасения по поводу возможного ужесточения карантинных ограничений и перспектив восстановления экономики и спроса. В понедельник котировки и индексы уже показывают рост: медь дорожает на 2%, биржи Азии выросли до 2,3%, Европы — поднимаются в пределах 1%.

Поддерживает рост нефтяных цен ослабление доллара, что делает этот вид сырья доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 93,29 пункта.

"Ралли нефтяных цен наблюдается на фоне ослабления доллара, что дает некоторую поддержку в целом для сырьевого комплекса", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).