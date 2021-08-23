МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост в понедельник днем по сравнению с утренней динамикой, котировки продолжают корректироваться на фоне повышения фондовых рынков после распродаж прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 13.37 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,1%, до 66,76 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов — на 3,18%, до 67,25 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсов на WTI дорожали на 3,04%, до 64,03 доллара. Утром нефть дорожала на 1,8%.

На прошлой неделе на мировых рынках наблюдались заметные распродажи, в результате нефть упала в цене на 7-9% — это сильнейшее снижение с октября. Подешевела также и медь — на 5,8%, фондовые биржи АТР опустились за неделю в пределах также 5,8%, Европы — почти на 1-4%, США — примерно на 0,5-1%.

Инвесторы были обеспокоены распространением штамма "дельта" коронавируса, что усилило опасения по поводу возможного ужесточения карантинных ограничений и перспектив восстановления экономики и спроса. В понедельник котировки и индексы уже показывают рост: медь дорожает на 2%, биржи Азии выросли до 2,3%, Европы — поднимаются в пределах 1%.

Поддерживает рост нефтяных цен ослабление доллара, что делает этот вид сырья доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 93,29 пункта.

"Ралли нефтяных цен наблюдается на фоне ослабления доллара, что дает некоторую поддержку в целом для сырьевого комплекса", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).