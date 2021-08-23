МЕХИКО, 23 авг — ПРАЙМ. Авария на платформе нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе привела к существенному снижению национального объема добычи нефти и повлечет за собой снижение объема экспорта, запланированного на август, сообщил генеральный директор компании Октавио Ромеро Оропеса. Рост цен на нефть ускорился почти до 6%

"Последствием инцидента стало снижение добычи примерно на 421 тысячу баррелей", — заявил Ромеро Оропеса на пресс-конференции в штаб-квартире компании в Мехико.

Причиной существенного падения добычи на всем комплексе Ku-Maloob-Zaap является то, что пострадавшая платформа Ku-Alfa генерировала электроэнергию для окружающих скважин.

В настоящий момент остановлена работа 125 скважин в комплексе. Компания транспортирует резервный генератор и надеется ввести его в строй "сегодня-завтра" с тем, чтобы восстановить добычу.

Остановка добычи на производственном комплексе Pemex в Мексиканском заливе "наверняка скажется" на объёме запланированного экспорта нефти, он будет зависеть от того, когда компания сможет полностью восстановить работу скважин, добавил чиновник.

В компании отвергли циркулирующие в СМИ версии, которые связывают аварии на платформах Pemex с недостатком финансирования и инвестиций.

По словам директора, число инцидентов в 2018-2021 годах снизилось по сравнению с предыдущими периодами, а их причиной являются случайности и непредвиденные аварии, которые не имеют отношения к системе управления рисками, некачественному или нерегулярному обслуживанию систем.

В результате пожара на одной из платформ производственного комплекса Ku-Maloob-Zaap в Мексиканском заливе, который произошел 22 августа, пять человек погибли, двое пропали без вести и шестеро получили травмы.

Ku-Maloob-Zaap — одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей тяжелой нефти в сутки. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 миллиарда баррелей.