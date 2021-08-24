МЕХИКО, 24 авг — ПРАЙМ. Аварии на объектах нефтедобычи ставят под угрозу жизни работников и окружающую экосистему, однако для должной оценки природных последствий экологам не хватает достоверной информации, рассказали РИА Новости в мексиканском отделении Greenpeace. Эксперт рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом

"Из-за отсутствия транспарентности, непрозрачности в предоставлении информации, трудно говорить о точных фактах, в частности о воздействии на окружающую среду, которое мог иметь последний взрыв", — сказал специалист по энергетике и изменению климата в Greenpeace Мексика Пабло Рамирес.

Эколог отметил, что менее чем за два месяца на шельфовом производственном комплексе Ku-Maloob-Zaap в Мексиканском заливе произошло две крупных аварии — 2 июля из-за разрыва подводного газопровода возле одной из платформ возник подводный пожар, пламя которого вырывалось на поверхность, однако достоверной официальной информации об инциденте и его последствиях по-прежнему нет.

"Власти безответственно заявляют, что нет никакого воздействия на окружающую среду — это вызывает беспокойство и демонстрирует, что они не придают особого значения проблеме охраны природы", — подчеркнул Рамирес.

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

В результате пожара на одной из платформ производственного комплекса Ku-Maloob-Zaap в Мексиканском заливе, который произошел 22 августа, пять человек погибли, двое пропали без вести и шестеро получили травмы, сообщил генеральный директор мексиканского нефтегазовой корпорации Pemex Октавио Ромеро Оропеса.

"Авария на платформе Ku-A2 не имеет отношения к недостатку инвестиций, она связана с рисками нефтяной отрасли", — отметил Ромеро Оропеса. Названы наиболее финансово уязвимые группы россиян

По мнению эксперта Greenpeace, причиной инцидентов, подобных недавним происшествиям на платформах Pemex, является сама модель добычи ископаемого топлива — она не только ставит под угрозу жизни и здоровье людей на производствах, но и может нанести серьезный ущерб экологии.

"Инциденты такого типа не исключение, они часты и имеют серьезные последствия для работников сектора, в местных сообществах, расположенных поблизости от береговых энергетических проектов и экосистем… Настоятельно необходимо действовать, следуя науке, но прежде всего — справедливости, и двигаться к устойчивой с точки зрения климата и социально справедливой энергетической модели", — заявил Рамирес.

КАТАСТРОФЫ И ЭКОСИСТЕМА МЕКСИКАНСКОГО ЗАЛИВА

С 1970 года в водах Мексиканского залива произошло, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, 13 крупных инцидентов, связанных с разливами нефти, 12 из них — у побережья США и одно — на шельфе юго-востока Мексики.

Одна из крупнейших в истории техногенных катастроф случилась 20 апреля 2010 года на глубоководной платформе Deepwater Horizon у побережья штата Луизиана — в результате взрыва и пожара платформа затонула, а в воду залива за пять месяцев до устранения утечки вылилось не менее 5 миллионов баррелей нефти.

В районе экологической катастрофы погибли практически все улитки и другие беспозвоночные животные. Утечка нефти привела к массовой гибели растений, удерживающих почву в соляных болотах на побережье Флориды и Луизианы, что ускорило эрозию почвы и захват территории суши морем. По оценкам ученых, в результате крупнейшей экологической катастрофы в истории США погибли или пострадали около 82 тысяч птиц, более 6 тысяч морских черепах, свыше 25 тысяч морских млекопитающих и огромное количество рыб. Пользователей предупредили, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi

Вторая по объему утечки нефти и газа катастрофа произошла в районе последнего инцидента Pemex — на шельфе штата Кампече. Прорыв глубоководной скважины Ixtoc I в 1979 году не могли устранить в течение 10 месяцев, а в воды Мексиканского залива попали более 3 миллионов баррелей нефти. Нефтью были покрыты сотни километров берега и пляжей в Мексике и США, практически исчезли популяции некоторых видов креветок и крабов, уловы рыбы и моллюсков в заливе снизились на 50-70%.

Опасность для морских видов представляют не только нефть, но и природный газ. В Greenpeace рассказали, что воздействие выброса газа в морские воды на окружающую среду особенно серьезно, когда оно происходит у побережья, на мелководье и в местах с небольшими течениями.

"Присутствие газа в морской воде очень токсично для биологических видов, в случае мексиканского залива — акул-молотов и различных видов охраняемых или находящихся под угрозой исчезновения черепах. Утечки газа могут вызывать последствия на площади до 400 квадратных километров, поэтому предполагается, что ущерб от последних аварий Pemex есть, хотя мы еще не знаем его масштаб", — пояснил Рамирес.