АЛМА-АТА, 24 авг — ПРАЙМ. Казахстан прогнозирует объем добычи нефти в 2022 году на уровне 87,9 миллиона тонн с ростом до 107,4 миллиона тонн в 2026 году, сообщил министр национальной экономики республики Асет Иргалиев. Россиян научили, как получить настоящую выгоду от акций в супермаркете

"Добыча нефти в 2022 году составит 87,9 миллиона тонн с увеличением в 2026 году до 107,4 миллиона тонн", — сказал он на заседании правительства республики во вторник.

Ранее министерство энергетики Казахстана сообщало, что в 2021 году добыча нефти запланирована на уровне 86 миллионов тонн против 85,7 миллиона в 2020 году.

Иргалиев также сообщил, что Казахстан ожидает среднегодовой рост ВВП страны в период с 2022 по 2026 годы на уровне 4,8% при базовом сценарии развития экономики.

Выступая во вторник на заседании правительства страны, министр сообщил, что в зависимости от внешних и внутренних условий разработаны базовый, оптимистический и пессимистический сценарии развития экономики Казахстана на 2022-2026 годы.

"Среднегодовой рост ВВП при базовом сценарии составит 4,8%, оптимистическом – 5% и пессимистическом – 4,6%. В качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий", — сказал он.