Казахстан прогнозирует рост объема добычи нефти до 107,4 миллиона тонн в 2026 году
АЛМА-АТА, 24 авг — ПРАЙМ. Казахстан прогнозирует объем добычи нефти в 2022 году на уровне 87,9 миллиона тонн с ростом до 107,4 миллиона тонн в 2026 году, сообщил министр национальной экономики республики Асет Иргалиев.
"Добыча нефти в 2022 году составит 87,9 миллиона тонн с увеличением в 2026 году до 107,4 миллиона тонн", — сказал он на заседании правительства республики во вторник.
Ранее министерство энергетики Казахстана сообщало, что в 2021 году добыча нефти запланирована на уровне 86 миллионов тонн против 85,7 миллиона в 2020 году.
Иргалиев также сообщил, что Казахстан ожидает среднегодовой рост ВВП страны в период с 2022 по 2026 годы на уровне 4,8% при базовом сценарии развития экономики.
Выступая во вторник на заседании правительства страны, министр сообщил, что в зависимости от внешних и внутренних условий разработаны базовый, оптимистический и пессимистический сценарии развития экономики Казахстана на 2022-2026 годы.
https://1prime.ru/oil/20210824/834515240.html