МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть растут во вторник утром на снижении опасений за перспективы мировой экономики после пандемии, свидетельствуют данные торгов. Казахстан ждет существенного роста нефтедобычи к 2026 году

По состоянию на 8.14 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,34% — до 68,6 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов — на 0,29%, до 68,94 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,21%, до 65,78 доллара.

Рынок нефти во вторник утром находится в русле общего позитива, связанного с замедлением распространения COVID-19. По данным СМИ, в Китае, который является крупнейшим импортером нефти, днем ранее не было выявлено ни одного нового случая заражения штаммом "дельта".

Аналитики UBS Group AG, которых цитирует агентство Блумберг, в целом позитивно оценивают перспективы нефтяного рынка, несмотря на недавние распродажи под давлением опасений за мировую экономику из-за новых вспышек COVID-19.

Внимание рынков, в том числе сырьевых, на этой неделе также сосредоточено на экономической конференции в Джексон-Хоуле 26-28 августа. Инвесторы ждут выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, надеясь услышать подсказки о сроках сворачивания стимулирующих мер. Это повлияет на дальнейшую динамику курса доллара. Она, в свою очередь, может оказать влияние на нефтяные цены.