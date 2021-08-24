МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Газ и нефть из России будут еще долгие годы востребованы на мировом рынке, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, комментируя ситуацию с российскими энергоносителями на фоне инициативы Евросоюза о достижении углеродной нейтральности в 2050 году. В МИД сомневаются в отказе Украины от транзита российского газа

"В целом по прогнозам экспертов с учетом того, что мировая экономика будет восстанавливаться после пандемии, спрос на энергоносители будет расти. В этом смысле российский природный газ и другие ископаемые виды топлива будут востребованы еще очень долгие годы, десятилетия на мировом рынке", — сказал дипломат.

Природный газ является одним из самых чистых видов топлива, без него мировой экономике не обойтись, уверен Биричевский. Не исчезнет также и спрос на нефть, возможно, объемы изменятся, но тем не менее спрос не сойдет на нет, отметил он.

"В целом стремление к "озеленению" мировой экономки, продвижению к сокращению выбросов углекислых газов — это тенденция, которая имеет долгосрочный характер. Мы знаем о планах, заявленных целым рядом государств, и надо посмотреть, насколько реалистичны в целом эти планы", — указал он. В МИД назвали сроки завершения "Северного потока-2"

Лидеры стран Евросоюза в декабре 2019 года договорились о переходе ЕС к 2050 году к климатической нейтральности — когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу в союзе должен стать нулевым. Еврокомиссия в марте 2020 года представила законопроект, который был призван сделать эту цель обязательной для достижения. ископаемых видов топлива и роста потребления возобновляемой энергии, а также триллионов евро инвестиций.

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