МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром коррекционно снижаются после роста в среднем на 3-5% в течение двух торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. Медь символически дешевеет в рамках коррекции

По состоянию на 8.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,62% — до 69,97 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов — на 0,56%, до 70,65 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI дешевели на 0,56%, до 67,16 доллара.

На рынке нефти в среду утром наблюдается коррекционное снижение после двухдневного ралли. Ослабление опасений по поводу эпидемиологической ситуации и ожидание роста спроса привели к скачку цен на "черное золото" на 3-5%. Так, по данным СМИ, в понедельник Китай, который является крупнейшим импортером нефти, сообщил об отсутствии новых случает заражения штаммом "дельта".

"Это говорит о том, что худшая часть крайней вспышки заболеваемости коронавирусом в Китае, возможно, уже позади. Обеспокоенность по поводу спроса на нефть теперь может начать ослабевать", — сказал газете Wall Street Journal глава отдела сырьевой стратегии ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

Кроме того, трейдеры отыгрывают данные Американского института нефти (API) по запасам сырья в США. Так, за неделю по 20 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 1,62 миллиона баррелей. При этом показатель оказался хуже прогнозов – ожидалось снижение на 2,37 миллиона баррелей.

Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что министерство сообщит о снижении запасов на 2,4 миллиона баррелей.