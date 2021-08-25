МЕХИКО, 25 авг — ПРАЙМ. Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex, которая сократила общую добычу нефти почти на четверть из-за пожара на платформе в Мексиканском заливе, намерена до конца августа ввести в строй остановленные скважины, сообщил генеральный директор компании Октавио Ромеро Оропеса. Greenpeace осудил "непрозрачность" Pemex в связи с авариями

"Что касается падения добычи, связанного с выходом из строя 125 скважин, мы можем сообщить, что были вновь запущены 35 скважин, которые производят 71 тысячу баррелей в день, и что мы восстановим дополнительно 110 тысяч баррелей, открыв еще 29 скважин в течение следующих 36 часов. Мы ожидаем, что в следующий понедельник, 30 августа, всё пострадавшее производство будет восстановлено", — заявил Ромеро в обращении, опубликованном на YouTube-канале.

В результате пожара на одной из платформ производственного комплекса Ku-Maloob-Zaap в Мексиканском заливе, который произошел 22 августа, пять человек погибли, двое пропали без вести и шестеро получили травмы. Последствием инцидента стало снижение добычи примерно на 421 тысячу баррелей в сутки. Причиной существенного падения добычи на всем комплексе стало то, что пострадавшая платформа Ku-Alfa генерировала электроэнергию для окружающих скважин. Компания сразу сообщила о намерении ввести в строй резервный генератор.

Ku-Maloob-Zaap — одно из крупнейших мексиканских месторождений, где до аварии добывали 718 тысяч баррелей тяжелой нефти в сутки, это 40% всего национального производства. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 миллиарда баррелей.