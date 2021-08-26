МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Ирак в июле нарастил среднесуточный объем экспорта нефти на 0,9% по отношению к предыдущему месяцу, до 2,918 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO). Эксперт дал прогноз по ценам после выявления в КНР крупных запасов нефти

По итогам июня среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 2,892 миллиона баррелей в день.

В итоге суммарно в июле Ирак экспортировал 90,468 миллиона баррелей нефти, а в июне — 86,766 миллиона. В том числе экспорт с месторождений Басры в июле составил около 87,455 миллиона баррелей, а с месторождений Киркука — 3,012 миллиона.

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный месяц составили 6,476 миллиарда долларов при средней цене нефти в 71,58 доллара за баррель. В июне эти доходы составили 6,143 миллиарда долларов при средней цене нефти в 70,8 доллара за баррель, а в июле 2020 года — 3,492 миллиарда долларов при 40,76 доллара за баррель.