МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров материнской компании, в первом полугодии составила 13,637 миллиарда рублей против убытка в 13,223 миллиарда годом ранее, говорится в ее материалах.

Выручка выросла в 2,1 раза — до 123,880 миллиарда рублей, валовая прибыль — в 4,6 раза, до 33,227 миллиарда рублей. Показатель EBITDA увеличился более чем в 4,5 раза и составил 33,2 миллиарда рублей.