ВАШИНГТОН, 28 авг — ПРАЙМ. Компании, работающие в Мексиканском заливе, сократили добычу нефти и газа на 91% и 85% соответственно из-за урагана "Ида", сообщило американское правительственное Бюро по безопасности и природоохранному правоприменению. Нигерия впервые заработала на нефти

Ожидается, что "Ида" в воскресенье достигнет южного побережья США, усилившись до четвертой категории из пяти возможных.

"Исходя из отчетов операторов, мы оцениваем, что приблизительно 90,84% текущей нефтедобычи в Мексиканском заливе было прекращено", — говорится в релизе бюро. Газодобыча в регионе свернута на 84,87%.

Из-за урагана компании эвакуировали персонал 279 из 560 добывающих и всех 11 буровых платформ в Мексиканском заливе.

Бюро пояснило, что предпринятые меры – это стандартная процедура, продиктованная требованиями безопасности и охраны окружающей среды. После прохождения урагана специалисты проверят производственные мощности и неповрежденные объекты будут немедленно введены в строй.

"Ида" сейчас находится над Мексиканским заливом, перемещаясь на север в направлении штата Луизиана.