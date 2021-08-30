БЕНГАЗИ, 30 авг — ПРАЙМ. Министр нефти Ливии сменил главу Национальной нефтяной корпорации (NOC) ввиду начатого расследования в отношении бывшего руководителя Мустафы Саналлы.

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"В связи с указом министерства о расследовании в отношении сотрудника (Саналлы – ред.) и отстранении его от работы поручаем вам обязанности главы совета директоров NOC до дальнейшего извещения", — говорится в письме министра нефти Мухаммада Ауна, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

Аун отстранил от работы главу NOC Мустафу Саналлу, обвинив его в нарушении законодательства из-за зарубежных командировок без полученного на них разрешения. Также Саналлу обвинили в препятствовании работы аль-Аукали, который был назначен главой корпорации в его отсутствие.

Саналла был назначен главой NOC в 2014 году ныне де-факто не имеющим власти Правительством национального согласия (ПНС), базировавшимся в Триполи.

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти – Правительство национального согласия в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны.

В феврале Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьера единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, главной задачей которых будет проведение 24 декабря парламентских и президентских выборов. В марте в городе Сирт парламент Ливии утвердил состав Правительства народного единства на специальном заседании, вынеся ему вотум доверия.