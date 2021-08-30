МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром торгуются разнонаправленно на различных факторах, свидетельствуют данные торгов. Ураган "Ида" обрушился на восточное побережье США

По состоянию на 8.30 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,24%, до 71,88 доллара за баррель, октябрьских — на 0,06%, до 72,74 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI при этом дешевели на 0,23%, до 68,58 доллара за баррель.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается разнонаправленная динамика. С одной стороны, снижению цен на "черное золото" способствует фактор коррекции после резкого роста цен в последние дни (только за прошлую неделю более чем на 10%). С другой стороны, положительной динамике способствуют перебои в поставках, возникшие вследствие урагана "Ида".

Так, по данным аналитиков Commonwealth Bank of Australia, которые приводит газета Wall Street Journal, "Ида" привела к прекращению добычи 1,74 миллиона баррелей нефти в день в Мексиканском заливе, что эквивалентно примерно 96% добычи там, или 1,7% мировых поставок нефти.