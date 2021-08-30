МИНСК, 30 авг — ПРАЙМ. Белорусское гособъединение "Белоруснефть" сообщило, что его российская дочерняя "Нефтяная компания "Янгпур" приобрела в РФ нефтедобывающую компанию "Пурнефть". Нефть торгуется разнонаправленно на различных факторах

"ОАО "НК "Янгпур" стало на 100% учредителем ООО "Пурнефть". Таким образом, общая площадь активов "Янгпура" приблизилась к 2 тысячам квадратных километров", — говорится в понедельник в сообщении на информационном портале "Белоруснефти". Отмечается, что "Пурнефть" работает на рынке с 2007 года, ведёт с 1993 года добычу в Пуровском районе (Ямало-Ненецкий автономный округ). Компания занимается поиском, разведкой, добычей нефти и попутного нефтяного газа на Усть-Пурпейском лицензионном участке, примыкающем к Известинскому.

Уточняется, что все три участка "Янгпура" (Известинский, Южно-Тыдэоттинский, Усть-Пурпейский) граничат друг с другом, их связывает общая инфраструктура, что выгодно для доразведки и дальнейшей разработки запасов. "Кроме удобного расположения "Пурнефть" располагает развитой инфраструктурой и фондом из 69 скважин. В отличие от приобретенного полтора года назад Южно-Тыдэоттинского участка, который "Янгпуру" предстоит осваивать с нуля", — подчеркивается в сообщении.

Новый актив уже полным ходом интегрируют в производственную систему НК "Янгпур". До конца года планируется полностью объединить "Янгпур" и "Пурнефть", говорится в сообщении. Отмечается также, что одна из главных задач – развитие газового направления: речь об организации продажи новых, более выгодных продуктов, которых раньше в портфеле заказов "Пурнефти" не было. Это – природный газ и газоконденсат. Цены на нефть остаются на высоких уровнях

"С приобретением нового актива в компании "Янгпур" существенно увеличат годовую добычу нефти. В нынешнем году она суммарно составит 316 тысяч тонн нефти и газоконденсата и 1,23 миллиарда кубометров попутного и природного газа", — говорится в сообщении. Отмечается, что в следующем году планируется начать поисково-разведочное бурение на Южно-Тыдэоттинском лицензионном участке. "Ожидается, что к 2025 году уровень добычи углеводородов в нефтяном эквиваленте достигнет объема, который нефтяники получают в белорусском регионе", — подчеркивается там.

"Белоруснефть" ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Белоруссии, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора. В Белоруссии практически вся разведанная нефть трудноизвлекаемая. За 2020 год "Белоруснефть" добыла в Белоруссии 1,71 миллиона тонн нефти.