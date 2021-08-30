МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Минприроды и Минэнерго РФ по итогам проводимой инвентаризации оценят существующие налоговые условия и дадут предложения по дополнительному стимулированию добычи нефти, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в интервью "Российской газете".

По его словам, Минприроды в июле 2021 года отправило в правительство доклад с итогами проведенной инвентаризации запасов углеводородов для месторождений на суше и континентальном шельфе с запасами свыше 5 миллионов тонн по состоянию на 1 января 2019 года.

"Сейчас на госбалансе запасов полезных ископаемых учтено 2716 месторождений. В промышленной разработке 1940 месторождений с извлекаемыми запасами 22,8 миллиарда тонн", — сообщил он.

При этом глава Минприроды добавил, что была уточнена оценка извлекаемых запасов по 708 наиболее значимым месторождениям.

"В 2020 году инвентаризация продолжена, Минприроды и Минэнерго уточняют ее результаты по отдельным месторождениям. По итогам инвентаризации Минэнерго и Минфин оценят существующие налоговые условия и дадут предложения по дополнительному стимулированию добычи нефти", — заключил Козлов. В Минприроды нашли способ регулировать потребление товаров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в Мурманскую область в октябре прошлого года поручил Минприроды, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минфину и Минэнерго проработать меры налогового стимулирования геологоразведочных работ в Арктике. В мае министерства и компании-недропользователи провели совещание о мерах налогового стимулирования геологоразведочных работ в Арктике.

Добыча нефти и газа на шельфе сейчас невыгодна, но геологоразведка там нужна, сообщил Козлов.

"Нужна", — ответил министр на вопрос о том, нужна ли морская геологоразведка с учетом "зеленой повестки" и прогнозов по снижению потребления нефти и газа, в интервью "Российской газете".

Он пояснил, что снижение потребления углеводородов в среднесрочной и долгосрочной перспективе — вопрос вероятности. Нет ни точных сроков снижения потребления, ни объемов. Более того, нет полной уверенности, что использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) надежно и экономически эффективно, добавил министр.

В качестве примера он привел ситуацию в США в Техасе зимой этого года, когда замерзли ветряные электростанции.

По словам Козлова, перспективы новых открытий и добычи связаны, прежде всего, с шельфами арктических морей.

Так, ресурсы акваторий оцениваются в 15,7 миллиарда тонн нефти, 91,7 триллиона кубометров газа и 4,7 миллиарда тонн конденсата. А степень их разведанности составляет 4,7%, 10,1% и 6,1% соответственно.

Он добавил, что для перевода потенциала в запасы необходима геологоразведка. На балансе "Росгеологии" много судов, готовых работать на шельфе. Однако сейчас месторождения на шельфе нерентабельны из-за пандемии, и заказы по разведке падают.

"Важно сохранить компетенции, чтобы сегодня не порезать суда на металлолом, потому что завтра они понадобятся, а их нет. Нужно их сохранить, даже если это сейчас невыгодно", — заключил министр.