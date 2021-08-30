МЕХИКО, 30 авг — ПРАЙМ. Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex ввела в эксплуатацию 125 скважин в Мексиканском заливе, остановленных после пожара на платформе E-Ku-A2.

"После инцидента на платформе E-Ku-A2 технологического центра Ku-A производственного комплекса Ku-Maloob-Zaap, произошедшего 22 августа, восстановлено производство 421 тысячи баррелей нефти в сутки. 125 скважин, которые были закрыты, вновь введены в эксплуатацию", — говорится в сообщении на сайте компании.

В результате пожара 22 августа на одной из платформ Pemex в Мексиканском заливе пять человек погибли, двое пропали без вести и шестеро получили травмы.

Ku-Maloob-Zaap — одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают 718 тысяч баррелей тяжелой нефти в сутки, это 40% всего национального производства. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 миллиарда баррелей.