Pemex сообщила о восстановлении добычи на 125 скважинах, остановленных ранее после пожара
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МЕХИКО, 30 авг — ПРАЙМ. Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex ввела в эксплуатацию 125 скважин в Мексиканском заливе, остановленных после пожара на платформе E-Ku-A2.
"После инцидента на платформе E-Ku-A2 технологического центра Ku-A производственного комплекса Ku-Maloob-Zaap, произошедшего 22 августа, восстановлено производство 421 тысячи баррелей нефти в сутки. 125 скважин, которые были закрыты, вновь введены в эксплуатацию", — говорится в сообщении на сайте компании.
В результате пожара 22 августа на одной из платформ Pemex в Мексиканском заливе пять человек погибли, двое пропали без вести и шестеро получили травмы.
Ku-Maloob-Zaap — одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают 718 тысяч баррелей тяжелой нефти в сутки, это 40% всего национального производства. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 миллиарда баррелей.
https://1prime.ru/oil/20210830/834556550.html
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